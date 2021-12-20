Посол Украины в ЕС: Кризисную атмосферу создал Кремль, России никто не угрожает

Об этом он сказал в интервью EUobserver.

"Угрозу войны России против Украины следует рассматривать с точки зрения геополитических и политических потребностей", - заявил посол.

Дипломат считает, что "РФ нужен толчок по примеру Крыма, чтобы восстановить свой имидж и представить, что она занимает первое место в мировых делах".



Он отметил, что кризисную атмосферу полностью создал Кремль, потому что на самом деле России "никто не угрожает".

"Ирония ситуации заключается в том, что именно Кремль подталкивает Украину к вступлению в НАТО, а не Запад", - сказал Ченцов.



Посол считает, что "Кремль не понимает Украину", потому что думает, что "это легкая добыча". Он добавил, что "Украина - совсем другая страна по сравнению с ситуацией 2014 года".