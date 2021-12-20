Посол Украины в ЕС: Кризисную атмосферу создал Кремль, России никто не угрожает
Посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов заявил, что сегодня России никто не угрожает, кризис создал сам Кремль
Об этом он сказал в интервью EUobserver.
"Угрозу войны России против Украины следует рассматривать с точки зрения геополитических и политических потребностей", - заявил посол.
Дипломат считает, что "РФ нужен толчок по примеру Крыма, чтобы восстановить свой имидж и представить, что она занимает первое место в мировых делах".
Он отметил, что кризисную атмосферу полностью создал Кремль, потому что на самом деле России "никто не угрожает".
"Ирония ситуации заключается в том, что именно Кремль подталкивает Украину к вступлению в НАТО, а не Запад", - сказал Ченцов.
Посол считает, что "Кремль не понимает Украину", потому что думает, что "это легкая добыча". Он добавил, что "Украина - совсем другая страна по сравнению с ситуацией 2014 года".
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границам Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 17 декабря советник Байдена Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Россия подталкивает движение Украины к членству в Североатлантическом Альянсе из-за развязавшейся в 2014 войны и оккупации Крыма.
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