Посол Украины требует запретить российскую символику на митингах в Германии

Об этом сообщает DW .

По словам Мельника, символика страны-агрессора должна быть запрещена до тех пор, пока Россия ведет войну на уничтожение украинского народа. Он подчеркнул, что демонстрация российских символов не имеет ничего общего со свободой слова и прославляет варварскую агрессию в центре Европы.

"Если вы проводите демонстрацию с российским флагом, то вы автоматически поддерживаете государство, ведущее войну на уничтожение против Украины и нашего гражданского населения", - сказал Мельник.

Он также заявил о намерении провести переговоры с федеральным правительством по этому поводу.

Кроме того, Мельник выложил в twitter видео с пророссийского митинга и назвал сам факт проведения таких мероприятий банкротством из-за неуверенной политики Германии.

"Это огромное смущение для Германии и настоящее объявление банкротства за неуверенную германскую политику. Это все еще свобода выражения взглядов? Или толерантное прославление российской войны на уничтожение против украинских женщин и детей?", - возмутился Мельник.

6 апреля Андрей Мельник упрекнул бывшего германского канцлера Ангели Меркель , которая проигнорировала приглашение президента Владимира Зеленского посетить Бучу и вместо этого отдыхает во Флоренции.

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