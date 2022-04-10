Посол Украины требует запретить российскую символику на митингах в Германии
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал немецкие власти запретить использование российской символики на митингах в стране
Об этом сообщает DW .
По словам Мельника, символика страны-агрессора должна быть запрещена до тех пор, пока Россия ведет войну на уничтожение украинского народа. Он подчеркнул, что демонстрация российских символов не имеет ничего общего со свободой слова и прославляет варварскую агрессию в центре Европы.
"Если вы проводите демонстрацию с российским флагом, то вы автоматически поддерживаете государство, ведущее войну на уничтожение против Украины и нашего гражданского населения", - сказал Мельник.
Он также заявил о намерении провести переговоры с федеральным правительством по этому поводу.
Кроме того, Мельник выложил в twitter видео с пророссийского митинга и назвал сам факт проведения таких мероприятий банкротством из-за неуверенной политики Германии.
"Это огромное смущение для Германии и настоящее объявление банкротства за неуверенную германскую политику. Это все еще свобода выражения взглядов? Или толерантное прославление российской войны на уничтожение против украинских женщин и детей?", - возмутился Мельник.
- 6 апреля Андрей Мельник упрекнул бывшего германского канцлера Ангели Меркель , которая проигнорировала приглашение президента Владимира Зеленского посетить Бучу и вместо этого отдыхает во Флоренции.
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