Посол Украины призвал Шольца прекратить притворяться "обиженной ливерной колбаской"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца отбросить оскорбления и посетить Киев
Об этом Мельник заявил в интервью Bild .
"Притворяться обиженной ливерной колбаской - не очень государственно. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал Мельник.
С таким призывом посол выступил после того, как Олаф Шольц 2 мая в эфире телеканала ZDF сказал, что нежелание Киева видеть президента ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера может стать препятствием для его визита в Украину.
- Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Германии Штайнмайер собирался в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался встречаться с ним.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что Штайнмайер не желанный гость, Киев был бы рад немецкому канцлеру Шольцу.
- В Офисе президента 13 апреля заявили, что не получали официальное обращение Штайнмайера о визите в Украину.
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