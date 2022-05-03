Посол Украины призвал Шольца прекратить притворяться "обиженной ливерной колбаской"

Об этом Мельник заявил в интервью Bild .

"Притворяться обиженной ливерной колбаской - не очень государственно. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал Мельник.

С таким призывом посол выступил после того, как Олаф Шольц 2 мая в эфире телеканала ZDF сказал, что нежелание Киева видеть президента ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера может стать препятствием для его визита в Украину.

Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Германии Штайнмайер собирался в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался встречаться с ним.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что Штайнмайер не желанный гость, Киев был бы рад немецкому канцлеру Шольцу.

В Офисе президента 13 апреля заявили, что не получали официальное обращение Штайнмайера о визите в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb