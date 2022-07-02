Посол Украины призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ
Посол Украины в Сербии Владимир Толкач призвал Белград присоединиться к санкциям ЕС против России
Об этом сообщило посольство Украины в Сербии в Фейсбуке.
Посол призвал сербскую сторону присоединиться к санкциям против России, а также усилить совместные усилия по остановке агрессора, представляющего угрозу для объединенной Европы.
Отмечается, что посол Украины принял участие в открытии конференции "Место Сербии в евроатлантическом сообществе" вместе с президентом Национальной ассамблеи Сербии Ивицей Дачичем и президентом Евроатлантического совета Сербии Драганом Чермазом. Конференция прошла в парламенте страны.
В своем выступлении представитель Украины отметил, что его страна борется против российского агрессора, защищая не только себя, но и демократические ценности и свободу, а также будущее Европы.
"Сербия избрала европейский путь, а значит мы защищаем будущее Сербии", - подчеркивается в сообщении.
Толкач также поблагодарил Сербию за поддержку резолюций ООН, осуждающую российскую агрессию против Украины, а также за гостеприимство в отношении граждан Украины, нашедших убежище в Сербии.
- 24 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил , что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, желающего в ЕС. По его мнению, Киев "пропустил десятилетие давления, шантажа и бюрократии".
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