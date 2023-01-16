Посол Украины обратился к организаторам Australian Open из-за флага РФ на матче украинской теннисистки
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира
Об этом Мирошниченко написал в twitter .
Таким образом, он отреагировал на инцидент во время матча первого круга турнира Grand Slam в Мельбурне между украинкой Екатериной Байндль и Камилой Рахимовой из России, которая выступает на Открытом чемпионате Австралии в нейтральном статусе, когда на трибунах появился флаг РФ.
"Я решительно осуждаю публичное демонстрирование российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага"", - написал Мирошниченко.
Организаторы турнира в Мельбурне допустили россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе без флагов и упоминаний о национальной принадлежности.
Байндль победила Рахимову и вышла во второй круг Australian Open.
- 16 января украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль одержали победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
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