Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net .

Отвечая на вопрос журналиста, решится ли Германия передать Украине танки Leopard, Макеев сказал: "То вооружение, которое поставляют Украине, однозначно оборонительно. Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого наступать. Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставки бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО, ибо кроме IRIS-T вспомним 30 "Гепардов", защищающих наше небо".

Дипломат отметил, что благодаря постоянной дипломатической работе Украине удается убеждать Германию в необходимости помогать украинцам.

Сам факт российского нападения 24 февраля привел к переосмыслению роли Германии и ее восточной политики. Визиты Шольца, министерши иностранных дел Анналены Бербок и президента Штайнмайера очень сильно повлияли на этих политиков. Именно я постараюсь убедить немцев смотреть на Украину глазами украинцев. И Германии следует воздать должное. Она поставила в Украину значительную часть вооружения. Она взяла на себя лидерство в снабжении систем противовоздушной обороны”, - отметил посол Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок увеличение поставок оружия для Украины.

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