Об этом пишет News24 .

"США уверены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции в отношении российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", - сказал дипломат.

"Среди вещей, которые мы заметили, было причаливание грузового судна к военно-морской базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года, которое, как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно в Саймонстауне, когда оно возвращалось в Россию", - добавил он.

Бриджити сказал журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу.

Что касается того, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, посол сказал, что готов поставить на это свою жизнь.

Отвечая на вопрос в парламенте ЮАР об этих обвинениях, президент Сирил Рамафоса сказал, что его правительство изучает сообщения, информирует The Guardian.

"Этот вопрос рассматривается, и со временем мы сможем об этом говорить", – сказал он.