Посол США заявил, что ЮАР передала России оружие. В Претории ответили
Посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бриджити заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны против Украины - на сообщение отреагировал президент ЮАР
Об этом пишет News24 .
"США уверены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции в отношении российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", - сказал дипломат.
"Среди вещей, которые мы заметили, было причаливание грузового судна к военно-морской базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года, которое, как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно в Саймонстауне, когда оно возвращалось в Россию", - добавил он.
Бриджити сказал журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу.
Что касается того, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, посол сказал, что готов поставить на это свою жизнь.
Отвечая на вопрос в парламенте ЮАР об этих обвинениях, президент Сирил Рамафоса сказал, что его правительство изучает сообщения, информирует The Guardian.
"Этот вопрос рассматривается, и со временем мы сможем об этом говорить", – сказал он.
- Ранее стало известно, что ЮАР хочет обойти требование суда в Гааге об аресте президента России Путина по ордеру. Страна является подписантом Римского статута и обязана выполнять решения МУС.
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