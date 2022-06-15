Посол США в Украине обсудила с министром цифровой трансформации Украины киберзащиту и цифровизацию страны
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, чтобы обсудить цифровизацию Украины
Об этом передает пресс-служба Миницифры.
"Поскольку Министерство цифровой трансформации ускоряет движение Украины в будущее и защищает страну от настойчивых российских кибератак, Соединенные Штаты с помощью механизмов USAID будут поддерживать нашу команду в защите цифрового фронта Украины и ее демократического будущего", - отметила Бриджит Бринк.
Михаил Федоров поблагодарил Бриджит Бринк за поддержку в борьбе на цифровом фронте. Они также договорились о дальнейшем сотрудничестве в области киберзащиты и цифровизации Украины.
Отмечается, что США - важный партнер Министерства цифровой трансформации. Благодаря донорам USAID удалось реализовать многие проекты по цифровизации страны.
- Недавно в Минцифре сообщили , что в чатботе "Евраг" уже 313 тыс. украинцев сообщило информацию об оккупантах. Чатбот существует только в телеграмме. Перейти к нему можно с главного экрана приложения "Дия" или из соцсетей Минцифры.
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