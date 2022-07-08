Об этом посол США сообщила в Twitter.

"Великолепная дискуссия с министром Кулебой о помощи Украине защищаться от непровоцированного и неоправданного нападения России. Высоко ценим наше тесное сотрудничество в сфере безопасности, экономических и гуманитарных вопросов", - отметила Бриджит Бринк.

8 июля главный редактор Defense Express Катков заявил в эфире Еспресо, что Украина использует тактику НАТО — уничтожение запасов нивелирует преимущество в живой силе и технике.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Соединенные Штаты Америки и Турция гарантировали поддержку в восстановлении города.

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