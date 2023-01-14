Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетные обстрелы Киева
Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что, несмотря на атаки россиян, Украина продолжает крепко стоять, а сам ракетный обстрел РФ территории Украины - признак стратегического провала РФ
Об этом Бринк написала в собственном твиттере.
"Еще одно утро, проведенное в укрытии, еще одно напоминание о стратегическом провале России в Украине. Поскольку ее силы несут большие потери на поле боя, РФ продолжает бомбить города и гражданскую инфраструктуру. Украина крепко стоит. Так и мы", - подчеркнула она.
По ее словам, после российской атаки на украинские города США предоставили приоритет поддержке украинских специалистов противовоздушной обороны.
"Сегодня днем Россия продолжает отчаянное нападение на города и население Украины. Именно поэтому мы дали приоритет поддержке украинских специалистов ПВО и продолжаем сотрудничать вместе, чтобы обеспечить, что нужно Украине на поле боя и по всей стране", - добавила Бринк.
- 14 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов. Взрывы раздались еще до начала воздушной тревоги. В Киевской области также были зафиксированы прилеты.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры на Харьковщине, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда и атаковали Днепр, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.
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