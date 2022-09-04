Посол США в России закончил свою работу и вернулся на родину
Посол США в Москве Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы дипмиссии и вернулся на родину
Об этом говорится на Telegram-странице американского посольства.
"Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этом посту почти три года. Известно, что он был назначен послом США в России в декабре 2019 года, еще при президенте Дональде Трампе, и остался в должности после избрания Джо Байдена. В апреле прошлого года, после обострения отношений США и России из-за введения санкций, Салливан на время выехал из Москвы, однако в июне, после встречи президентов двух стран в Женеве, он вернулся.
"После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал за пять президентов США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США", - отмечается в сообщении.
Как добавили в дипучреждении, до прибытия преемника Салливана обязанности поверенного по делам посольства США в Москве будет выполнять Элизабет Руд.
- 16 августа Россия пригрозила США прямым военным столкновением ядерных держав. Россияне напомнили США, что они в 1945 году сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а сейчас якобы разрушают систему контроля над вооружениями и их нераспространением.
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