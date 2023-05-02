Посол США в ООН едет в Бразилию после заявлений Лулы да Силвы о "поощрении войны", планирует проверить позицию по Украине
Сегодня, 2 мая, постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Бразилию после громких заявлений президента Лулы да Силвы о "поощрении войны" в Украине союзниками, предоставляющими Украине оружие
Об этом сообщает CNA.
Отмечается, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд встретится с чиновниками в Бразилии и сосредоточится на обсуждении "широкого сотрудничества между двумя наиболее густонаселенными странами Западного полушария, а не заявлениями Лулы".
В то же время неназванный чиновник в Вашингтоне отметил, что Гринфилд намерен "проверить" Бразилию по поводу войны в Украине.
"Наша позиция состоит в том, что ряд стран во всем мире, включая Бразилию, может сыграть положительную роль в попытке положить конец этому конфликту. Но мы должны убедиться, что любой мир справедлив и прочен, соблюдающий принципы, суверенитет и территориальную целостность. ", – сказал чиновник на условиях анонимности.
- 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул , что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты.
- Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
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