Об этом сообщает CNA.

Отмечается, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд встретится с чиновниками в Бразилии и сосредоточится на обсуждении "широкого сотрудничества между двумя наиболее густонаселенными странами Западного полушария, а не заявлениями Лулы".

В то же время неназванный чиновник в Вашингтоне отметил, что Гринфилд намерен "проверить" Бразилию по поводу войны в Украине.

"Наша позиция состоит в том, что ряд стран во всем мире, включая Бразилию, может сыграть положительную роль в попытке положить конец этому конфликту. Но мы должны убедиться, что любой мир справедлив и прочен, соблюдающий принципы, суверенитет и территориальную целостность. ", – сказал чиновник на условиях анонимности.