Посол США в ОБСЕ подтвердил передачу доказательств военных преступлений РФ в МКС

Об этом Карпентер заявил в интервью Укринформу.

"Да, я могу подтвердить: президент решил, что для нас очень важно, чтобы была возможность привлечения к ответственности за различные военные преступления и другие зверства, которые Россия совершила в Украине. И наш подход в том, чтобы поддерживать всех субъектов, которые принимают участие в процессе привлечения к ответственности", - сказал постпред США при ОБСЕ.

Он добавил, что Соединенные Штаты также поддерживают создание международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины.

"Итак, есть разные усилия в разных корзинах. И тот факт, что мы поддержали Международный уголовный суд, обязывает нас делиться информацией с ним. Думаю, президент Байден решил, что крайне важно, чтобы мы это сделали и поддержали МКС не только на словам, но и путем предоставления фактической информации, которая есть в нашем распоряжении", - заявил Карпентер.

Он не стал вдаваться в детали передачи Соединенными Штатами информации в МКС, однако отметил, что "этот очень важный шаг к сотрудничеству с МКС свидетельствует о том, как важно для президента Байдена поддержать привлечение к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Украине".