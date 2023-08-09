Посол США в ОБСЕ подтвердил передачу доказательств военных преступлений РФ в МКС
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер подтвердил информацию американских СМИ о том, что президент Джозеф Байден распорядился передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге.
Об этом Карпентер заявил в интервью Укринформу.
"Да, я могу подтвердить: президент решил, что для нас очень важно, чтобы была возможность привлечения к ответственности за различные военные преступления и другие зверства, которые Россия совершила в Украине. И наш подход в том, чтобы поддерживать всех субъектов, которые принимают участие в процессе привлечения к ответственности", - сказал постпред США при ОБСЕ.
Он добавил, что Соединенные Штаты также поддерживают создание международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины.
"Итак, есть разные усилия в разных корзинах. И тот факт, что мы поддержали Международный уголовный суд, обязывает нас делиться информацией с ним. Думаю, президент Байден решил, что крайне важно, чтобы мы это сделали и поддержали МКС не только на словам, но и путем предоставления фактической информации, которая есть в нашем распоряжении", - заявил Карпентер.
Он не стал вдаваться в детали передачи Соединенными Штатами информации в МКС, однако отметил, что "этот очень важный шаг к сотрудничеству с МКС свидетельствует о том, как важно для президента Байдена поддержать привлечение к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Украине".
- Напомним, в конце июля газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила , что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайно приказал начать обмен доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге.
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