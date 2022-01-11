Посол США в Москве назвал "очень реальным" новое вторжение РФ в Украину и исключил пересмотр принципа "открытых дверей" НАТО
Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан заявил, что вторжение России в Украину – "это очень реальная угроза"
Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дождь", передает Интерфакс-Украина.
"Мы считаем это очень реальной угрозой. И деэскалации пока не наблюдается", – прокомментировал Салливан опасность массового вторжения РФ в Украину.
"В США это создает ощущение чрезвычайной ситуации, и вы слышали, как госсекретарь (Энтони) Блинкен говорит о необходимости деэскалации и замгоссекретаря сказала об этом накануне", - сказал Салливан.
По мнению посла, ситуация с безопасностью на границе с Украиной не изменилась с ноября 2021 года.
Кроме того, Салливан подчеркнул, что НАТО не может пересмотреть принцип "открытой двери".
"Пересмотр? Нет. Это ведь принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был подписан Североатлантический договор", - сказал посол.
Салливан отметил, что в 1949 году "это был ключевой пункт договора", упоминаемый всеми странами, которые в будущем могут стать членами Альянса, в частности Украиной и Грузией.
Отдельно посол прокомментировал переговоры между Россией и США 10 января в Женеве, касавшиеся Украины и НАТО. Салливан сказал, что их нельзя назвать провальными.
"Но в конце концов он (провал, – ред.) может наступить", – заметил Салливан.
- Напомним, 10 января после встречи с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с РФ на этой неделе не могут полностью разрешить европейский кризис безопасности, однако он надеется, что они начнут процесс предотвращения военного конфликта. Стефанишина заявила, что обсуждение "гарантий безопасности" РФ должно начаться с вывода войск России из Украины.
- Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров 10 января с США в Женеве российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам. Также он назвал эти переговоры "сложными и конкретными".
- 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия, посвященное ситуации вокруг Украины.
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