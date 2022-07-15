Об этом она написала в твиттере.

"Мое посещение Бабьего Яра стало четким напоминанием о зверствах нацистов, совершенных против евреев и других, которые российские ракеты снова сделали очень реальными, нанося удары и убивая невиновных. Мы никогда не должны об этом забывать и должны помочь Украине защититься от этих зверств" - написала Бринк.

Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу . В результате удара российскими ракетами 22 человека погибли, три из них ребенка. 115 человек обратились в больницы, 52 человека госпитализированы, 8 человек находятся в тяжелом состоянии с ожогами, 39 человек пропали без вести.

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