Посол США при ООН странам Африки: покупайте у России только зерно и удобрения, иначе – санкции
Посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд совершила турне по странам Африки среди прочего предостерегла их от покупки в России чего-то кроме зерна и удобрений, пригрозив вторичными санкциями
Об этом сообщает BBC со ссылкой на страницу представительства США при ООН.
"В России есть нарратив, что санкции на продовольствие и сельскохозяйственные продукты привели к повышению цен, которое переживают страны. [...] Хочу сказать, что у нас нет санкций ни на какие сельскохозяйственные продукты из России. Россия может экспортировать свои сельхозпродукты, а другие страны могут их покупать, в частности, удобрения и пшеницу", - заявила она на пресс-конференции в столице Уганды Кигали.
Также она призвала не вести с Россией никакие другие транзакции, поскольку за это будут наложены вторичные санкции США.
"А в отношении тех санкций в отношении России, которые у нас есть, – продолжила Линда Томас-Гринфилд, – например, на нефть – то если какая-то страна решает взаимодействовать с Россией в той сфере, где действуют санкции, то тогда они нарушают эти санкции, а в некоторых случаях еще и санкции ООН. И мы предостерегаем страны, что санкции не следует нарушать".
Африканские страны предпочитают не становиться однозначно на сторону Украины в войне с Россией. Обычно это объясняют недоверием к Западу, порожденному колониальным прошлым, а также симпатиями элит во многих странах Африки, которые учились в России. При этом некоторые африканские страны являются крупными импортерами зерна из Украины и испытывают все более острый дефицит продовольствия.
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