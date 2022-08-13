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Посол США посетила центр "Я – Мариуполь" в Киеве

13 августа, 2022 суббота
14:07
Мир

Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила центр "Я - Мариуполь" в Киеве и обвинила Россию в "уничтожении одного из самых перспективных городов Украины"

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в фейсбуке.

"Россия жестоко и бессердечно уничтожила один из самых перспективных городов Украины, убив, задержав и принудительно депортировав бесчисленные тысячи людей. Невозможно постичь весь тот ужас, который пережили мариупольцы, какие невзгоды и разрушения, которым не должно быть места в нашем мире, они испытали" – заявила Бриджит Бринк.

В посольстве добавили, что Мариуполь также является очагом чрезвычайной храбрости и стойкости.

Известно, что центр комплексной поддержки переселенцам "Я – Мариуполь" открылся в Киеве в конце весны – 26 мая. Он находится на ул. Антоновича, 39. Это четвёртый "Я-Мариуполь". Такие хабы работают в Запорожье, Днепре и Виннице. Тысячи мариупольцев получат помощь от гуманитарной поддержки до консультации психолога.

  • 16 июля центр "Я Мариуполь", где будут помогать переселенцам, открыли во Львове на площади Галицкой, 15. Львовский центр "Я Мариуполь" является уже десятым центром, где помогают переселенцам из этого города. Ранее центры появились в Запорожье, Днепре, Виннице, Киеве, Одессе, Кропивницком, Ивано-Франковске, Калуше и Хмельницком. На очереди – Ужгород, Кривой Рог, Черновцы. В филиалах "Я Мариуполь" готовы оказать помощь 150 тысячам человек.

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