Посол США побывала в Буче и Ирпене
Новая глава дипломатической миссии США в Украине Бриджит Бринк посетила освобожденные после российской оккупации Ирпень и Бучу
Об этом Бриджит Бринк написала в Twitter.
"Фото из Ирпеня в начале жестокой войны России шокировали мир. Сегодня я встретилась с его жителями – мужественными личностями, которые сопротивлялись, блокируя продвижение России в столицу, и которые теперь полны решимости восстановить свою общину. Они придают нам силы. Мы вместе с Украиной ", – написала Бринк.
"Страшно видеть лично и слышать о последствиях войны России в Украине. Братские могилы с мужчинами, женщинами и детьми, некоторые со связанными за спиной руками, много с пулевыми ранениями в голову. Мы должны сделать все возможное, чтобы наступили справедливость и ответственность" , - добавила госпожа Посол.
- 18 мая посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ.
- 30 мая в Киев прибыла Бриджит Бринк, назначенная новым послом США в Украине.
- 2 июня новоназначенный посол США Бринк рассказала об основных задачах в должности: "Помочь Украине победить в войне".
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