Об этом Бринк рассказала в интервью Голосу Америки .

"С начала войны и даже раньше мы были полностью сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее предоставить Украине средства обеспечения безопасности, оружие, в котором Украина нуждается. И это на самом деле стало моей главной целью, как я приехала сюда", - сказала Бринк.

В то же время, она признала, что на раннем этапе были определенные проблемы и она призвана их решить.

"Действительно, я считаю, что на раннем этапе были некоторые проблемы, и я здесь как раз для того, чтобы убедиться, что все, что мы делаем, непосредственно помогает украинцам на передовой, помогает Украине улучшить свое положение на поле боя, что, как мы уверены – поддержит ее позицию во время переговоров, когда до этого дойдет", - отметила Бринк.

17 июня в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила от США военной помощи более чем на $6,3 млрд.

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