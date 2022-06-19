Посол США ответила на обвинения в промедлении с военной помощью Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон делает все возможное, чтобы как можно быстрее предоставить Киеву все необходимое оружие и помощь в войне с Россией
Об этом Бринк рассказала в интервью Голосу Америки .
"С начала войны и даже раньше мы были полностью сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее предоставить Украине средства обеспечения безопасности, оружие, в котором Украина нуждается. И это на самом деле стало моей главной целью, как я приехала сюда", - сказала Бринк.
В то же время, она признала, что на раннем этапе были определенные проблемы и она призвана их решить.
"Действительно, я считаю, что на раннем этапе были некоторые проблемы, и я здесь как раз для того, чтобы убедиться, что все, что мы делаем, непосредственно помогает украинцам на передовой, помогает Украине улучшить свое положение на поле боя, что, как мы уверены – поддержит ее позицию во время переговоров, когда до этого дойдет", - отметила Бринк.
- 17 июня в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила от США военной помощи более чем на $6,3 млрд.
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