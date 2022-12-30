Об этом Бринк написала в твиттере.

"Несмотря на жестокость Кремля, его зверства и попытки лишить вас тепла и комфорта, ваше мужество и настойчивость еще больше разгорелись", - подчеркнула она.

По словам посла, дух Украины продолжает вдохновлять мир в общем стремлении к лучшему будущему.

"Ваша решимость укрепляет нашу решимость, и с приближением Нового года я хочу заверить вас, что наша преданность Украине является железной. Мы продолжим стоять бок о бок с вами как партнеры и друзья в 2023 году. И я желаю вам мирного и победного нового года", - добавила госпожа посол.

21 декабря в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден подписал законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, который содержит около $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии России.

30 декабря в Bloomberg сообщили , что Белый дом рассматривает возможность передачи Украине боевых машин Bradley. Аналитик Белого дома назвал эти БМП "по сути, легким танком".

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