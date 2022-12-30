Посол США Бринк поздравила украинцев с Новым годом и пообещала "железную поддержку"
Посол США в Украине Бриджит Бринк в новогоднем обращении к украинцам заявила, что расположение ее страны к Украине остается "железным"
Об этом Бринк написала в твиттере.
"Несмотря на жестокость Кремля, его зверства и попытки лишить вас тепла и комфорта, ваше мужество и настойчивость еще больше разгорелись", - подчеркнула она.
По словам посла, дух Украины продолжает вдохновлять мир в общем стремлении к лучшему будущему.
"Ваша решимость укрепляет нашу решимость, и с приближением Нового года я хочу заверить вас, что наша преданность Украине является железной. Мы продолжим стоять бок о бок с вами как партнеры и друзья в 2023 году. И я желаю вам мирного и победного нового года", - добавила госпожа посол.
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