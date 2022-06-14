Посол Словении вернулся в Киев
Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев
Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в Twitter.
"Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию", - говорится в сообщении.
- 14 мая в Киев вернулось и посольство Румынии. 17 мая в столице возобновило посольство Израиля.
- 18 мая посольство США возобновило работу в Киеве. 19 мая посольство Швейцарии возобновило работу в Киеве.
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