Посол Словении вернулся в Киев

Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в Twitter.

"Посол Словении в Украине Томаж Менцин вернулся в Киев. Словения поддерживает Украину и ее храбрый народ в борьбе за свободу и демократию", - говорится в сообщении.

14 мая в Киев вернулось и посольство Румынии. 17 мая в столице возобновило посольство Израиля.

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве. 19 мая посольство Швейцарии возобновило работу в Киеве.