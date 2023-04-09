Посол Швеции показал, как впервые расписал писанку

Об этом он написал в твиттере.

Посол опубликовал фото писанки, утвердив, что это его первое изделие: яйцо расписано традиционными орнаментами и трезубцами в зеленом, белом, красном и желтом цветах.

"Это моя первая собственноручно сделанная украинская писанка, покрытая трезубцами и добрыми языческими пожеланиями Победы", - написал Тобиас Тиберг.