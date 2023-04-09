Посол Швеции показал, как впервые расписал писанку
Шведский посол в Украине Тобиас Тиберг показал собственноручно разрисованную писанку, созданную к Пасхе западного обряда - 9 апреля
Об этом он написал в твиттере.
Посол опубликовал фото писанки, утвердив, что это его первое изделие: яйцо расписано традиционными орнаментами и трезубцами в зеленом, белом, красном и желтом цветах.
"Это моя первая собственноручно сделанная украинская писанка, покрытая трезубцами и добрыми языческими пожеланиями Победы", - написал Тобиас Тиберг.
- Напомним, 23 марта парламент Швеции поддержал предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи: туда, в частности, вошли Archer, Leopard 2, Robot 57 и боеприпасы.
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