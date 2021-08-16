Посол Шевченко назвал представителя Канады на саммите "Крымской платформы"

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.



"Канада направляет к нам спикера Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это - высшая политическая должность в стране", - написал он.



Посол поблагодарил за высокий уровень представительства и за "реальную поддержку нашей борьбы".

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников саммита "Крымская платформа" выросло до 42 стран .