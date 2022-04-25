Посол России в США заявил о блокировании работы дипмиссии
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Bank of America заблокировал счета части российских дипломатических миссий в стране
Об этом передает Reuters .
"По сути, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств – в Хьюстоне и Нью-Йорке – были закрыты банком Bank of America", – сказал он.Также дипломат пожаловался на якобы поступающие в адрес посольства и его сотрудников угрозы, "многочисленные демонстрации", блокирование выезда из дипучреждения и обливание его краской.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное