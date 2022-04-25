Посол России в США заявил о блокировании работы дипмиссии

Об этом передает Reuters .

"По сути, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств – в Хьюстоне и Нью-Йорке – были закрыты банком Bank of America", – сказал он.

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Также дипломат пожаловался на якобы поступающие в адрес посольства и его сотрудников угрозы, "многочисленные демонстрации", блокирование выезда из дипучреждения и обливание его краской.