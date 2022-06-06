Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая 6 июня в Нью-Йорке в рамках заседания Совета безопасности ООН, Мишель прямо обратился к представителю РФ: "Господин посол Российской Федерации, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис.Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это собственными глазами в Одессе. Миллионы тонн зерна простаивают в контейнерах и на кораблях, потому что в Черном море — военные российские корабли. Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других – это пропаганда, чистейшая и простая пропаганда".

После этих слов Небензя поднялся и направился к выходу, на что Мишель ему сказал: "Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще - не слышно правды, посол". Это впервые, чтобы посол РФ в ООН покинул зал во время слушаний по украинскому вопросу.

Покинув заседание, российский посол объяснил журналистам, что "не мог остаться" и обвинил Мишеля во "лжи". Об этом на своей странице в Твиттере написала корреспондент Reuters Мишель Николс.

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