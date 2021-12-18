Посол России в Молдове принял участие в псевдоинаугурации "президента" Приднестровья, Кишинев расценивает это как недружественное действие
Министерство иностранных дел Молдовы назвало недружественным шагом участие посла России в Кишиневе в "инаугурации" лидера непризнанного Приднестровья
Об этом сообщает ЕН со ссылкой на заявление МИД.
"В контексте участия посла РФ в Молдове Олега Васнецова в так называемой инаугурации тираспольского лидера напоминаем, что "президентские выборы" в Приднестровском регионе нелегитимны и противоречат конституционному строю Молдовы" - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что эту ситуацию Кишинев расценивает как недружественное действие.
"Присутствие иностранных дипломатов в деятельности, которая может быть использована в пропагандистских целях, никогда не внесет положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта" - подчеркнули в МИД Молдовы.
Сообщается, что в ближайшее время данная позиция будет доведена до посла РФ.
В непризнанном Приднестровье 12 декабря прошли "президентские выборы".
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