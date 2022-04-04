Посол РФ в США в стиле российской пропаганды цинично обвинил Украину и Америку в зверствах в Буче
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после выхода российских войск, и это привело к гибели гражданских
Об этом сообщает пропагандистское СМИ россиян ТАСС.
"В США умалчивают о том, что украинский населенный пункт Буча подвергся обстрелу ВСУ после отвода российских войск", - сказал посол РФ Анатолий Антонов.
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Также он добавил о "постановочных" репортажах об убийствах россиянами мирных жителей в Буче, что это "лживые обвинения", которые "уже полностью опровергнуты Минобороны России".
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К слову, Минобороны России ранее не менее цинично и лживо сообщило, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одно гражданское и было предоставлено им сотни тонн резинопомощи.
- Украина и Россия требуют созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, однако в разные дни и с противоположными формулировками. Президент Украины обратился к матерям российских военных и обвинил их в том, что они воспитали садистов
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