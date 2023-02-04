Посол РФ в США напугал последствиями ударов новыми ракетами по "землям, вошедшим в состав России"
Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в эскалации из-за поставок Украине ракет большей дальности с радиусом действия 150 км
Об этом Антонов написал в telegram .
По его словам, "Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение". "Передача все более мощных вооружений - целенаправленная эскалация конфликта США. Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизнь украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумия, как, например, предоставление республике истребителей", - написал Антонов.
Он также обвинил США в побуждении Украины к обстрелам российских земель и заявил, что в Москве таковыми считаются оккупированные территории.
"Вашингтон де-факто настраивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакой разницы, когда мы говорим о вероятном "нападении" на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России - это наша родина, которую мы будем защищать всеми силами", – заверил Антонов.
- В пятницу, 3 февраля, Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд.
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