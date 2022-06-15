Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Посол России в США Анатолий Антонов активно продвигает во влиятельных западных медиа кремлевские нарративы, прикрываясь образом "одинокого" дипломатического изгнанника. Как зафиксировал анализ, позиционирование Анатолия Антонова в информационном пространстве США имеет 3 составляющие", - отметили в ЦПИ.

Сначала он в изданиях Politico, WSJ, The Washington Post и других рассказывает, что с ним отказываются сотрудничать представители всех государственных учреждений США, а президент РФ Владимир Путин отказывается общаться с послом с 2017 года.

Затем Анатолий Антонов тем же медиа заявляет о преследовании сотрудников его посольства и якобы угрозой расправы российским дипломатам в США.

"Сейчас заявления посла о том, что "Россия никогда не капитулирует", а "Украине нельзя поставлять тяжелое вооружение" активно цитируют ведущие западные медиа, подавая его тезисы как альтернативную точку зрения представителя России, просто выполняющего свою работу", - отметили в Центре при СНБО.

4 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил , что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после выхода российских войск и это привело к гибели гражданских.

25 апреля Анатолий Антонов заявил , что Bank of America заблокировал счета части российских дипломатических миссий в стране.

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