Об этом пишет The Insider.

"Перспективы сотрудничества КНДР и "республик Донбасса" есть, и они достаточно велики. Высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьезным подспорьем в решении задач восстановления разрушенных социальных, инфраструктурных и промышленных объектов", - заявил Мацегора.

Также, по его словам, Северная Корея "крайне заинтересована" в изготовлении на оккупированных территориях Украины запасных частей для своего промышленного оборудования, созданного еще во времена СССР.

Известно, что Северная Корея – одна из самых отсталых и закрытых стран мира с жестким тоталитарным режимом. Многие международные рейтинги даже не оценивают ее, потому что у них нет проверенных данных, а сама КНДР уже долгое время находится под санкциями ООН за изготовление ядерного оружия.

29 июня Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР". На следующий день, 30 июня, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb