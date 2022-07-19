Посол РФ в КНДР заявил, что рабочие из Северной Кореи будут восстанавливать разрушенные и оккупированные украинские города
Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь для восстановления разрушенных и оккупированных украинских городов
Об этом пишет The Insider.
"Перспективы сотрудничества КНДР и "республик Донбасса" есть, и они достаточно велики. Высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьезным подспорьем в решении задач восстановления разрушенных социальных, инфраструктурных и промышленных объектов", - заявил Мацегора.
Также, по его словам, Северная Корея "крайне заинтересована" в изготовлении на оккупированных территориях Украины запасных частей для своего промышленного оборудования, созданного еще во времена СССР.
Известно, что Северная Корея – одна из самых отсталых и закрытых стран мира с жестким тоталитарным режимом. Многие международные рейтинги даже не оценивают ее, потому что у них нет проверенных данных, а сама КНДР уже долгое время находится под санкциями ООН за изготовление ядерного оружия.
- 29 июня Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР". На следующий день, 30 июня, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.
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