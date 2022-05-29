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Главная война с Россией Посол РФ в Британии рассказал, в каком случае кремль может применить ядерное оружие

Посол РФ в Британии рассказал, в каком случае кремль может применить ядерное оружие

29 мая, 2022 воскресенье
11:01
война с Россией

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ не собирается использовать против Украины тактическое ядерное оружие

Об этом сообщает BBC .

По его словам, он не верит, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

"Тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах", - сказал Келин.

Он подчеркнул, что в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, которое возможно только в случаях, когда существование государства находится под угрозой.

На замечание журналиста BBC, что одним из поводов российского вторжения в Украину в кремле называли угрозу существования России из-за планов Украины якобы получить ядерное оружие, Келин заверил, что РФ решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции".

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", – пояснил Келин.

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Великобритания
ядерное оружие
посол России
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