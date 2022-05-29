Посол РФ в Британии рассказал, в каком случае кремль может применить ядерное оружие

Об этом сообщает BBC .

По его словам, он не верит, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

"Тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах", - сказал Келин.

Он подчеркнул, что в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, которое возможно только в случаях, когда существование государства находится под угрозой.

На замечание журналиста BBC, что одним из поводов российского вторжения в Украину в кремле называли угрозу существования России из-за планов Украины якобы получить ядерное оружие, Келин заверил, что РФ решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции".

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", – пояснил Келин.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален .

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики готовятся к возможности применения ядерного оружия РФ.

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