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Посол РФ после инцидента из БПЛА заявил о нежелании конфронтации из США, но американской авиации "нечего делать у российской границы"

15 мартa, 2023 среда
06:27
Мир

Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со столкновением и ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы"

Об этом сообщает CNN.

В разговоре с журналистами после вызова в госдепартамент США из-за ситуации с беспилотником Антонов спросил у журналистов, какая бы была реакция Америки, если бы такой беспилотник "внезапно появился рядом с Нью-Йорком или Сан-Франциско".

"Вы можете себе представить реакцию прессы США, Пентагона на этот беспилотник? Что это был за беспилотник? Подумайте об этом, прежде чем вызвать меня в госдеп. Боевая нагрузка 1700 кг", - отметил он.

Минобороны любой страны могло бы таким образом отреагировать "на угрозу появления такой опасности вдоль своих границ", считает российский посол.

Антонов отметил, что "на наш взгляд, американским самолетам нечего делать вблизи российской границы". Также российский дипломат выразил мнение, что действия российских пилотов были профессиональными, и "никаких контактов не было, наши истребители не применяли ни одного оружия".

"Я считаю, что лучше, чтобы мы обсуждали в госдепартаменте направления сотрудничества и совместных действий, но, к сожалению, в последнее время мое общение с госдепартаментом сводилось только к их протесту относительно действий Российской Федерации. Российская Федерация не заинтересована в конфронтации. Российская сторона заинтересована в прагматических отношениях с США в пользу как российского, так и американского народов", - добавил российский посол.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Впоследствии Пентагон заявил, что истребитель РФ получил повреждения, а дрон не попал в руки России. Минобороны РФ же заявляет, что не стреляло по беспилотнику и он двигался в направлении Крыма.
Россия
скандал
США
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