Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат отметил, что обещанная Украине израильским правительством система раннего оповещения еще не заработала, до сих пор продолжаются процедуры адаптации.

"Я бы не хотел спекулировать на причинах такой задержки, но мы действительно рассчитывали, что система заработает быстрее, ведь наше население ежедневно находится под обстрелами, и более четкая система оповещения смогла бы улучшить качество жизни части украинцев. Пока ориентировочной даты запуска нет. Мы ожидаем начать. тестирование отдельных элементов системы в конце сентября", – сказал Корнийчук.

Он отметил, что эта система оповещения – не ПВО, однако с ее помощью военные будут знать, куда летит вражеский объект, и включать сирену только там, а не по всей Украине.

"На самом деле большей частью это программный продукт, который, используя нашу систему оборудования, сможет точнее информировать о потенциальных объектах поражения и локализации. То есть если где-то с территории России в воздух поднимется истребитель или будет запущена ракета или дрон, система сможет спрогнозировать, куда следует этот объект, и соответственно, сигнал воздушной тревоги будет раздаваться не по всей стране, а в конкретной области или даже городе", - пояснил дипломат.

При этом он отметил, что система не умеет перехватывать ракеты.