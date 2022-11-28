Об этом в эфире Польского радио заявил посол Польши в НАТО Томаш Шатковский.

"В публичном пространстве, от публичных спикеров в Берлине, мы часто слышали в последние месяцы, что есть какая-то договоренность между членами НАТО, что, например, тяжелая техника не должна передаваться, а потом - что танки не должны передаваться, потом - "возможно, танки и можно, но не западного производства"... Это абсолютная неправда", – сказал дипломат.

Также "было неожиданностью предположить", отметил Шатковский, что это Альянс должен решать, а не единолично Берлин, дать ли батареи ПРО Patriot военным Украины.

Посол Польши в НАТО напомнил, о чем ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг: что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем накапливать их у себя на складах.

Между тем, Шатковский описал ситуацию в НАТО по военной поддержке Украины как "кота Шрёдингера": "С одной стороны продолжается дискуссия, ее [помощь] поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание".

В то же время, отношение некоторых стран к поддержке ВСУ меняется к лучшему, отметил посол, указав, что с частью союзников на юге Европы "произошла положительная трансформация".

Шатковский также отметил, что часто критикуемая Франция вообще является единственной страной, кроме Польши, которая поставляет ВСУ целые артиллерийские системы: "Имеется в виду не только то, что стреляет, но и система управления огнем, эффективные боеприпасы".

21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на территории Польши упала ракета и погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 ноября заявил, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.

В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.

Польша после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал союзников предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты ATACMS и танки Leopard, чтобы остановить атаки РФ на критическую инфраструктуру.