Об этом Тихоцкий заявил в интервью РБК-Украина .

"Я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно – массированной ракетной атаки РФ по Украине. И ответственность за эти убийства несет Российская Федерация. Никто не задает вопросов или тем более каких-либо оговорок Украине", - сказал Цихоцкий.

Он подчеркнул, что появившиеся сразу после падения ракеты призывы о применении пятой статьи НАТО считает непрофессиональными.

"Я видел некоторые комментарии отдельных экспертов и публицистов в соцсетях относительно их ожиданий по реакции НАТО на эту трагедию. Мне кажется, что это не совсем профессиональные комментарии. Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный. Оказывается помощь Украине, которая не является членом Альянса в огромном масштабе. Понятно, что не все люди профессионально ознакомлены со структурой, юридическими основаниями или политическими условиями в НАТО", - отметил Цихоцкий.

Он выразил убеждение, что из трагедии с падением ракеты на территории Польши были сделаны правильные выводы.

"Быстро отреагировали наши союзники, заявившие о солидарности. Есть также предложение, которое обсуждается со стороны Германии по дислокации систем ПВО. Мне кажется, эта трагедия еще больше заставила осознать, что речь идет не о каком-то локальном конфликте, а что агрессия России несет угрозу всей Европе", - предположил Цихоцкий.

15 ноября на территории Польши во время массового обтирла РФ Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал РФ ответственной за падение ракеты на территории Польши РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb