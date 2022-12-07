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Посол Польши рассказал, как повлияла трагедия с ракетой в Пшеводуве на отношения Варшавы и Киева

7 декабря, 2022 среда
11:41
Мир

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что трагедия с падением ракеты в Пшеводуве не повлияла на украинско-польские отношения, а вина за нее полностью лежит на РФ

Об этом Тихоцкий заявил в интервью РБК-Украина .

"Я не понимаю, почему эта трагедия должна повлиять на польско-украинские отношения. Сразу и президент, и премьер-министр Польши заявили, что убийство двух польских граждан было следствием агрессии России, а именно – массированной ракетной атаки РФ по Украине. И ответственность за эти убийства несет Российская Федерация. Никто не задает вопросов или тем более каких-либо оговорок Украине", - сказал Цихоцкий.

Он подчеркнул, что появившиеся сразу после падения ракеты призывы о применении пятой статьи НАТО считает непрофессиональными.

"Я видел некоторые комментарии отдельных экспертов и публицистов в соцсетях относительно их ожиданий по реакции НАТО на эту трагедию. Мне кажется, что это не совсем профессиональные комментарии. Я уверен, что ответ НАТО на агрессию России против Украины беспрецедентный. Оказывается помощь Украине, которая не является членом Альянса в огромном масштабе. Понятно, что не все люди профессионально ознакомлены со структурой, юридическими основаниями или политическими условиями в НАТО", - отметил Цихоцкий.

Он выразил убеждение, что из трагедии с падением ракеты на территории Польши были сделаны правильные выводы.

"Быстро отреагировали наши союзники, заявившие о солидарности. Есть также предложение, которое обсуждается со стороны Германии по дислокации систем ПВО. Мне кажется, эта трагедия еще больше заставила осознать, что речь идет не о каком-то локальном конфликте, а что агрессия России несет угрозу всей Европе", - предположил Цихоцкий.

  • 15 ноября на территории Польши во время массового обтирла РФ Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
  • Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал РФ ответственной за падение ракеты на территории Польши РФ.

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Россия
Польша
война с Россией
НАТО
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