Посол Нидерландов в Киеве посоветовал согражданам как можно скорее уехать из Украины, - BNR News
Власти Нидерландов призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину на фоне роста российской угрозы, но об эвакуации речь не идет
Об этом сообщает нидерландский вещатель BNR News Radio .
Посол Нидерландов в Киеве Еннес де Мол посоветовал голландцам срочно покинуть Украину. Он отметил, что инструкции поступают напрямую от правительства из Гааги.
По его словам, речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе выезда из страны по очень настойчивому совету власти.
"Центр экстренной помощи под голландским флагом создается на западной Украине во Львове, крупнейшем городе западной Украины, недалеко от польской границы. Туда голландцы могут обратиться за экстренными документами или информацией", - сообщил корреспондент радио.
- Напомним, в пятницу президент США Джо Байден и Госдеп призвали американцев срочно уехать из Украины из-за угрозы военной агрессии со стороны РФ.
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