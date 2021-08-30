Посол НАТО заявил, что Украина может стать членом Альянса несмотря на войну с Россией
Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников рассказал, что Украина может стать членом Альянса несмотря на то, что сейчас идет война
Об этом он сообщил в интервью УП.
"В НАТО действует политика открытых дверей - и Альянс придерживается своего решения от 2008 года, и недавно в Брюсселе переподтвердил его (решение о том, что Украина и Грузия будут членами НАТО, - ред.)", - сказал посол.
Винников заявил, что Украина может стать членом Альянса несмотря на то, что сейчас идет война с Россией.
"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - пояснил Винников.
НАТО заинтересовано в том, чтобы агрессия России против Украины оставалась "красной линией" для Альянса.
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