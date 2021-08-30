Посол НАТО заявил, что Украина может стать членом Альянса несмотря на войну с Россией

Об этом он сообщил в интервью УП.



"В НАТО действует политика открытых дверей - и Альянс придерживается своего решения от 2008 года, и недавно в Брюсселе переподтвердил его (решение о том, что Украина и Грузия будут членами НАТО, - ред.)", - сказал посол.



Винников заявил, что Украина может стать членом Альянса несмотря на то, что сейчас идет война с Россией.



"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - пояснил Винников.

НАТО заинтересовано в том, чтобы агрессия России против Украины оставалась "красной линией" для Альянса.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возвращения оккупированных территорий.