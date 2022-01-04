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Посол Мельник считает, что Германия больше готова поддержать вступление Украины в ЕС, чем в НАТО

4 января, 2022 вторник
20:42
Мир Андрей Мельник

По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине больше готовы поддержать вступление Украины в ЕС, чем в НАТО

Об этом он сказал в интервью ЕП .

Мельник отметил, что шансы относительно ЕС кажутся гораздо большыми.

"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства. Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно" , – отметил посол.

Он рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики ", и для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы.

"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков", – отметил Мельник.

По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.

"Я боюсь, что страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд. Был бы рад ошибиться, но похоже, что Путину удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить наше продвижение к НАТО", - отметил посол.

На вопрос о том, как убедить Берлин в поддержке вступления Украины и в ЕС, и в НАТО, Мельник ответил, что для этого является прогресс в реформах.

Он добавил, что в диалоге с Германией нужно зафиксировать конкретные планы - что должно произойти в реформировании судебной системы или в других сферах.

"Нужна повестка дня. Я ее называю "Берлинская адженда достижения членства Украины в ЕС". Мы понимаем, что без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому нам нужно убедить именно Берлин, чтобы дальше тот помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства-члены". , – отметил Мельник.

  • Декларации о европейской перспективе подписали Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Хорватия и Словения.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году Украине нужно четко знать , когда она станет членом Североатлантического альянса.

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Германия
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