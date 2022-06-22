Посол Мельник принес извинения канцлеру Шольцу за "обиженную колбасу"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за свое заявление о "ливерной колбасе"
Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".
"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извиняюсь перед ним", — сказал Мельник.
Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".
- В начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственно", - сказал посол.
- Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.
- Украина также начала наконец-то получать от Германии тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Правительство Германии опубликовало перечень оружия, готовящегося к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок GeRIS бронетранспортеры М113.и
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное