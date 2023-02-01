Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", - отметил дипломат.

Пока у него нет готовых предложений, как это может выглядеть. Однако Макеев напомнил, что одну из идей представил президент Владимир Зеленский в начале 2022 года – Договор безопасности.

"Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогли сделать так, чтобы Россия их не нарушила", - добавил посол.

2 августа 2022 года в том же году генсек ООН призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей.

Позже на дебатах в ООН заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Николай Точицкий сказал, что Россия нарушила все принципы Договора о нераспространении ядерного оружия.

Позже стало известно, что Госдеп США считает, что РФ нарушила договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности, отказав Вашингтону в допуске инспекции на объекты.

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