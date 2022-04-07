Посол Литвы вернулся в Киев

Об этом сообщает LRT .



На этой неделе МИД Литвы объявил о решении вернуть посла в Киев. Ранее посольство страны работало во Львове.



По словам посла, в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников. До эвакуации персонала перед российским вторжением в феврале в дипломатическом представительстве работали 32 человека.



Сарапин подтвердил, что Литва была первой страной, вернувшей посольство в Киев.



Посол заявил, что во время работы в Киеве и дальше будет поддерживать регулярные контакты с украинскими чиновниками, в том числе с представителями МИД, Министерства обороны и парламента.



Сарапин добавил, что с нетерпением ожидает дальнейших визитов высокопоставленных чиновников Литвы.



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