Посол Литвы вернулся в Киев
Посол Литвы Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве
Об этом сообщает LRT .
На этой неделе МИД Литвы объявил о решении вернуть посла в Киев. Ранее посольство страны работало во Львове.
По словам посла, в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников. До эвакуации персонала перед российским вторжением в феврале в дипломатическом представительстве работали 32 человека.
Сарапин подтвердил, что Литва была первой страной, вернувшей посольство в Киев.
Посол заявил, что во время работы в Киеве и дальше будет поддерживать регулярные контакты с украинскими чиновниками, в том числе с представителями МИД, Министерства обороны и парламента.
Сарапин добавил, что с нетерпением ожидает дальнейших визитов высокопоставленных чиновников Литвы.
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