Посол Литвы в Украине возвращается в Киев
Посол Литвы в Украине возвращается в Киев, в то же время российского посла в Вильнюсе попросили покинуть страну
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Русского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такие решения Литва приняла сегодня", - говорится в сообщении.
- Напомним, вчера, 4 апреля, Литва отозвала посла из РФ и закрыла российское консульство в Клайпеде.
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