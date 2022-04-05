Об этом в Twitter сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Русского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такие решения Литва приняла сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 4 апреля, Литва отозвала посла из РФ и закрыла российское консульство в Клайпеде.

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