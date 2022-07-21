Посол Китая в США выступил за участие Америки в переговорах по Украине

Об этом он сказал во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института.

"К чему призывает Китай – так это к немедленному прекращению огня, возобновлению мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе (переговоры, - ред.) должны проводиться между Россией и США и их союзниками по НАТО", - отметил он.

По его словам, только так можно восстановить мир и безопасность в Европе. Он также отметил, что Китай придерживается принципов уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

"Устав ООН должен выполняться. К законным интересам в сфере безопасности всех стран следует относиться серьезно", - подчеркнул посол.

Цинь Ган призвал прекратить огонь и прилагать все усилия для мирного урегулирования войны в Украине.

19 июля министр иностранных дел Китая Ван И заявил , что Соединенные Штаты виновны в разжигании кризиса вокруг Украины, который завершился военным конфликтом. По его словам, США должны способствовать надлежащему урегулированию кризиса ответственным образом и создавать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами.

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