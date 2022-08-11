Посол Китая в РФ назвал США "инициатором и главным виновником" войны в Украине
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй назвал Соединенные Штаты "главным зачинщиком" войны в Украине
Об этом китайский посол сказал в интервью российскому агентству ТАСС, цитирует Reuters.
Чжан Ханьхуэй сказал, что Вашингтон "загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский Союз в противовес Москве".
"Как инициатор и главный зачинщик украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину. Их (США, - ред.) конечная цель - истощить и раздавить Россию продолжительной войной", - добавил он.
В издании отметили, что слова посла похожи на одно из оправданий России по поводу ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и опустошению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.
Как известно, Россия рассматривала Китай как союзника после введения Западом санкций против нее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное