Посол Китая в РФ назвал США "инициатором и главным виновником" войны в Украине

Об этом китайский посол сказал в интервью российскому агентству ТАСС, цитирует Reuters.

Чжан Ханьхуэй сказал, что Вашингтон "загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский Союз в противовес Москве".

"Как инициатор и главный зачинщик украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину. Их (США, - ред.) конечная цель - истощить и раздавить Россию продолжительной войной", - добавил он.

В издании отметили, что слова посла похожи на одно из оправданий России по поводу ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и опустошению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.

Как известно, Россия рассматривала Китай как союзника после введения Западом санкций против нее.

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