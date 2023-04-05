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Посол Китая в ЕС: Заявление Москвы и Пекина о дружбе является "риторическим приемом"

5 апреля, 2023 среда
13:18
Мир

Заявление Китая о "безграничной дружбе" с Россией является всего лишь риторикой - Пекин не поддерживает Москву в войне против Украины

Об этом заявил посол Китая в ЕС Фу Цун, сообщает The New York Times.

По словам китайского дипломата, некоторые люди намеренно неправильно толкуют отношения Китая и России. Посол уменьшил значение прошлогоднего заявления о "безграничной дружбе", которое подписали Владимир Путина и Си Цзиньпин перед российским вторжением в Украину.

"Без ограничений – это не что иное, как риторика", – подчеркнул Фу Цун.

Чиновник отметил, что официальный Пекин не поддерживает российское вторжение в Украину и не признает аннексию оккупированных территорий.

Фу Цун также прокомментировал отсутствие осуждения китайской стороной войны – по словам дипломата, Пекин понимает заявления России об оборонной войне против вторжения НАТО. Кроме того, его правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Отсутствие коммуникации между президентом Владимиром Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином дипломат объяснил "занятостью" последнего. Контакты с Украиной возникают на более низком уровне.

"Тот факт, что президент Си не говорит с Зеленским, не означает, что Китай стоит на стороне России в украинском вопросе", - подчеркнул Фу Цун.

  • 29 марта Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину.
    29 марта в министерстве иностранных дел КНР заявили , что положительно оценивают приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, которое он направил лидеру Китая Си Цзиньпину.
Украина
Китай
война с Россией
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