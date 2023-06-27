Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
Посол Китая в ЕС Фу Цун сказал, что Пекин уважает территориальную целостность всех стран. Также дипломат высказался о возвращении к границам Украины 1991 года
Об этом он сказал в интервью Aljazeera.
Фу Цун предположил, что Китай может поддержать цели Украины по восстановлению ее территориальной целостности, включая Крым, который входил в состав страны по состоянию на 1991 год.
Фу Цуна спросили о поддержке целей Украины, включающих возвращение других украинских регионов, которые сейчас оккупированы Россией, на что высокопоставленный китайский дипломат сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет".
"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Итак, когда Китай наладил отношения с бывшим Советским Союзом, мы договорились об этом. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны обсуждаться и решаться Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", – сказал Фу Цун.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.
2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
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