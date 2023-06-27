Об этом он сказал в интервью Aljazeera.

Фу Цун предположил, что Китай может поддержать цели Украины по восстановлению ее территориальной целостности, включая Крым, который входил в состав страны по состоянию на 1991 год.

Фу Цуна спросили о поддержке целей Украины, включающих возвращение других украинских регионов, которые сейчас оккупированы Россией, на что высокопоставленный китайский дипломат сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет".

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Итак, когда Китай наладил отношения с бывшим Советским Союзом, мы договорились об этом. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны обсуждаться и решаться Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", – сказал Фу Цун.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.