Посол Израиля в РФ предложил устроить встречу Зеленского и Путина в Иерусалиме
Посол Израиля в России Александр Бен Цви предложил организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме
Об этом Бен Цви заявил российским СМИ.
По его словам, Израиль готов принять встречу президентов Украины и России, если они достигнут соответствующей договоренности.
"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять-таки они должны принять соответствующее решение", – сказал Бен Цви.
Он добавил, что Израиль сочтет за большую честь принимать переговоры президентов Украины и РФ на своей территории.
"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", – предложил Бен Цви.
- 12 марта Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме при посредничестве премьер-министр Израиля Нафтали Бенета.
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