Посол Израиля в РФ предложил устроить встречу Зеленского и Путина в Иерусалиме

Об этом Бен Цви заявил российским СМИ.

По его словам, Израиль готов принять встречу президентов Украины и России, если они достигнут соответствующей договоренности.

"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять-таки они должны принять соответствующее решение", – сказал Бен Цви.

Он добавил, что Израиль сочтет за большую честь принимать переговоры президентов Украины и РФ на своей территории.

"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", – предложил Бен Цви.

12 марта Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме при посредничестве премьер-министр Израиля Нафтали Бенета.

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