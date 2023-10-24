Посол Израиля призвал генсека ООН Антониу Гутерреша уйти в отставку

Об этом пишет The Guardian и посол Х.

Отмечается, что на заседании Совета Безопасности ООН Гутерреш призвал к прекращению огня в Израиле и Газе и заявил, что атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября произошли "не просто так", а после "56 лет удушающей оккупации палестинского народа Израилем".

Эрдан заявил, что генсек "полностью оторван от реальности".

"Шокирующая речь Генерального секретаря на заседании Совета Безопасности, когда весь Израиль обстреливают ракетами, окончательно, без сомнения, доказала, что Генеральный секретарь полностью оторван от реальности в нашем регионе и что он смотрит на резню, совершенную террористами ХАМАС, искаженно и безнравственно. Его заявление о том, что "атаки ХАМАС не состоялись на пустом месте", выразило понимание терроризма и убийств. Это действительно непостижимо. Действительно грустно, что глава организации, возникшей после Холокоста, придерживается таких ужасающих взглядов. Трагедия!", - говорится в сообщении.

Посол также призвал Гутерреша "немедленно уйти в отставку".

"Генеральный секретарь ООН, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и пожилых людей, не годится для того, чтобы возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет соболезнования к ужаснейшим зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов", - добавил он.