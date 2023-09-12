Посол Израиля прибыл с визитом в Днепр: обсудили возобновление разрушенных районов области
Посол Израиля Михаэль Бродский прибыл с визитом в Украину в Днепр, чтобы обсудить с главой Днепропетровской ОВА совместные проекты восстановления разрушенных районов
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Лисак рассказал послу Израиля об основных направлениях, которые сейчас находятся в приоритете областного управления. Он сказал, что реабилитация бойцов и восстановление лицеев и гимназий, которые во время обстрелов отдельных районов Днепропетровщины разрушили россияне, являются первоочередными задачами.
"Должны восстановить их ради будущего, а оно в наших детях", - написал глава ОВА.
Он поблагодарил Михаэля Бродского за поддержку и гуманитарную помощь, а также пригласил партнерские государства и иностранный бизнес присоединиться к созданию Регионального офиса международного сотрудничества для эффективного взаимодействия.
"От почтенного гостя услышал – интерес Израиля к Украине и области очень велик. Так что уверен – впереди совместные планы и инициативы", - сообщил Лысак.
- Россия через день уже дважды обстреляла из "градов" и тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое гражданских жителей.
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