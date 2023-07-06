Это подтвердило МИД Грузии, пишет "Новости-Грузия".

Украина выразила протест Грузии из-за состояния экс-президента страны Михеила Саакашвили, также гражданина Украины. Киев призывает отпустить Саакашвили и передать его на лечение в Украину. Представитель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что это не болезнь, а "реклама резекции желудка" и обвинил экс-президента в том, что он "просто плохо кушает".

МИД Украины требует от посла Грузии покинуть страну для проведения консультаций, в правящей партии страны заявили, что любые консультации по этому вопросу исключены.

МИД Грузии также заявляет, что действия Киева несправедливы, но Тбилиси "воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на предпринимаемые Украиной шаги и дальнейшего обострения ситуации".

Справочно. Георгий Закарашвили – бывший директор политического департамента МИД Грузии, был назначен на должность посла Грузии в Украине в октябре 2021 года.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя уголовных производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экс-президента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда посмешищем, а свой приговор - смертным. А в апреле экс-президент заявил, что он близок к смерти в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи, и все увидели, как он ужасно выглядит. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии. В Тбилиси это заявление назвали оскорбительным.

Во вторник, 4 июля, Министерство иностранных дел вызвало посла Грузии Георгия Закарашвили и выразило протест в связи с ухудшением состояния экс-президента Саакашвили.

5 июля в Грузии заявили, что даже не станут говорить про состояние Михеила Саакашвили и про его возможную передачу на лечение в Украину.

Санкции в отношении Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.

15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.

20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала совершать прямые рейсы в Москву.

21 мая авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала к бойкоту перевозчика из-за полетов в РФ, персоной нон грата на своих самолетах.